Beşiktaşlı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Şampiyona Kutlama Mesajı

“Sayın Ahmet Nuri Çebi,

Beşiktaş Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı

Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımı yöneticileri, futbolcuları, ve tüm Beşiktaş camiasını şahsınızda tebrik eder, önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağınız maçlarda da başarıları dilerim.

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir çok alanda olduğu gibi spor alanında da rekabet ve mücadeleyi etkilemesine rağmen Türkiye Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan bütün takımları da ayrıca tebrik ederim.

KKTC’de futbolseverler, Covid-19 şartlarına rağmen şampiyonluk yarışındaki mücadelenizi, özverili çalışmalarınızı ve büyük gayretlerinizi takdir ile izlemiş ve son hafta şampiyonluğu almanız KKTC’de de büyük sevinç yaratmıştır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sizleri tekrar tebrik eder, gelecek yıl pandeminin sona erdiği ve seyircili izlenecek bir Süper Lig yaşanması temennisi ile hepinize saygılarımı sunarım.