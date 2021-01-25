BESİM: “BU İŞİ ANCAK BİLİM ÇÖZER”

ÖZEL HABER

Sağlık Eski Bakanı Filiz Besim, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İçinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinin yönetimi konusunda değerlendiren Besim, “Bu işi ancak bilim çözer. Dünya yüzyıllardır uygulanan aşı prosedürünü egale etti ve bir senede aşı üretti. Doğru ve adil bir aşı programını devreye koymak zorundayız. Sağlık merkezlerinde yerel yönetimler ve belediye başkanları da kullanılmalı, aşı konusunda. Sağlık Bakanlığı’nda çok değerli aşı programlanmasını yapan ve pandemi hastanesini yöneten arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımıza yetki ve sorumluluk verilse, bunlar çok da iyi yapılacaktır. Bütün dünyanın uyguladığı yöntem bellidir, biz de bu yöntemi uygulamalıyız. Kriz yönetimlerinde en önemli sorun güven sorunudur. Herkes herkese güvenmek zorundadır. Güvenebileceğimiz bir Üst Kurul’a ve alınan kararları uygulayacak bir Hükümet’e ihtiyacımız var” dedi.

Son dönemde yaşanan bilgi kirliliği konusunda da açıklamalarda bulunan Besim, “önemli olan yetkililerden ve sağlıkçılardan alınan bilgilerdir” dedi.