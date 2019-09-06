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Beyaz tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Import and Export LTD işyerinde çalışmakta olan zanlı Arzu Beyaz söz konu şirkete ait çek yapraklarını sahteleyip, sahtekârlıkla para temin ettiği iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:17
Beyaz tutuksuz yargılanacak

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde Lefkoşa ‘da sakin Arzu Beyaz’ın müstahdemi olduğu Lefkoşa‘da sakin Tekin Birinci’nin direktörü ve sahibi olduğu Convergence Import and Export LTD adına ıstar edilmiş çek yapraklarını sahteleyip tedavüle sürerek toplam 635 bin TL temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 

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Arzu Beyaz
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vatandaş 2019-09-07 01:31:26

çaldı çırptı serbest adalet nerde kanun nerde bu ülke insanına göre muamele başka bir halt yok malesef

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