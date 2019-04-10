Beylerbeyi'ndeki ilkokul binası eğitim öğretime yeniden kazandırıldı

Girne Beylerbeyi’nde,1976 yılından itibaren, 90’lı yıllara kadar, ilkokul olarak hizmet veren ve daha sonra okulların merkezileştirilmesi projesi kapsamında kapatılan ilkokul binası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın girişimleriyle, Mehmet Eminoğlu Investment tarafından restore edilerek eğitim öğretime yeniden kazandırıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, okul bahçesinde bu sabah düzenlenen açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Beylerbeyi Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Küçük, veliler ve bölge sakinleri katıldı.

VAROĞLU

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Beylerbeyi İlkokulu’nun 1976’daki ilk sorumlu öğretmeni Esat Varoğlu, okulun açılış süreci hakkında bilgi verdi. 90’larda okulların merkezileştirilmesi projesi kapsamında kapıları kapanan okulun, yeniden eğitime kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Varoğlu, okulun bölge halkına ve eğitime hayırlı olmasını diledi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise bugünün kendisi için önemli ve anlamlı bir gün olduğunu dile getirerek, merkezileştirme projesi kapsamında kapanan okulu yeniden restore ederek eğitime kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Olanakları geliştirerek ülkenin geleceği olan gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için ciddi bir uğraş verdiklerini söyleyen Özyiğit, “Sürekli değişen, gelişen bilimsel ve teknolojik koşulları göz önüne alarak gençlerimizi dünya gençleriyle yarışabilecek konuma getirmek ve Kıbrıs Türk toplumunun her alanda gelişerek güvenli koşullarda sağlıklı bir geleceğe yönelmesi adına çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.



ÖNCELİKLİKLİ OLARAK OKUL ÖNCESİNDE VE ÖZEL EĞİTİMDE TAM GÜN EĞİTİM…Tam gün eğitimin önemine vurgu yapan Özyiğit, kamu okullarında öncelikli olarak okul öncesinde ve özel eğitimde tam gün eğitime geçme yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Özyiğit, özel derslere gerek duyulmayacak bir eğitim anlayışını okullara taşımak istediklerini, bunun için de diğer kamu okullarında da kademeli olarak tam gün eğitime geçilmesini amaçladıklarını belirtti.Bakan Özyiğit eğitimde yeniden yapılanma ve devlet politikası oluşturmak için çok dikkatli bir şekilde çalıştıklarını, toplumun her kesimiyle uzlaşarak atacakları adımları kalıcı bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirterek “Önemli olan çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğidir. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.Eğitime yapılan yatırımın insana ve topluma yapıldığını kaydeden Özyiğit, Girne bölgesine okul ihtiyacının bulunduğunu, bu bağlamda Püsküllü bölgesinde okul için projenin hazır olduğunu ve Girne’ye yeni bir okul kazandırmak için son aşamaya geldiklerini belirterek yakın zaman da bu konuda da müjde verebileceklerinin altını çizdi.Ülkedeki ekonomik koşulların iyi bir noktada olmadığını ve bunu göz önünde bulundurarak adımlar atılması gerektiğini belirten Özyiğit, eğitimin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ülkenin yardımsever iş insanlarına çağrıda bulunduklarını ve bu bağlamda Mehmet Eminoğlu’nun da uzattıkları eli geri çevirmeyerek bu güzide eğitim yuvasını kısa sürede restore ederek eğitime kazandırdıklarını belirtti, desteklerinden dolayı Eminoğlu ve ailesine teşekkür etti.Özyiğit’in konuşmasının ardından, okulun restorasyonunu gerçekleştiren Mehmet Eminoğlu Investment’e, çevre düzenlemesini üstlenen Girne Belediyesi’ne ve projeye katkı sağlayan Recep Perçinkardeşler ile Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin’e teşekkür plaket ve belgeleri verildi.Plaket ve teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından, Beylerbeyi Anaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi ve dans gösterileri yer aldı.