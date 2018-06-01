Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

Beyonce ft. & Jay Z konserine sayılı günler

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Melomania yarışmasını kazanan şanslı isim dilediği kişiyle birlikte Amsterdam’da yer alacak Beyonce ft. & Jay Z konserini izleyecek

01 Haziran 2018 Cuma 13:30
Beyonce ft. & Jay Z konserine sayılı günler

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in her yıl düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı müzik bilgi yarışması “Melomania” yeni sürprizlerle eğlendirirken kazandırmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok farklı ödül kazandıran yarışma için sayılı günler kalırken en yüksek puanı alan kişi Amsterdam’da muhteşem bir konsere tanıklık edecek. 04 Haziran’da sonlanacak yarışmada kazanan şanslı isim Amsterdam’a dilediği bir misafiri ile birlikte 2 gece konaklamalı olarak giderek 19 Haziran’da gerçekleşecek Beyonce ft. & Jay Z konserini izleyecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları, Melomania isimli yarışma ile hem müzik bilgilerini ölçüyor hem de birbirinden farklı ödüller kazanma şansı yakalıyor. Melomania’da en yüksek puanı alan kişi yarışmanın kazananı oluyor.

Amsterdam’da 2 kişilik müthiş konser

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Melomania yarışması ile kazanan kişi dilediği biriyle birlikte 19 Haziran 2018 Salı günü Amsterdam’da gerçekleşecek muhteşem konsere tanıklık edecek. Kazanan isim misafiri ile birlikte 2 gece konaklamalı olarak Amsterdam’a giderek Beyonce ft. & Jay Z konserini özel olarak ayrılan en ön bölümden izleyecek. Ulaşım, konaklama ve konser giriş ücretleri dahil tüm masrafların Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından karşılanacağı yarışmanın kazananı dışında yanında gidecek olan misafiri de aynı haklara sahip olacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell, Melomania müzik bilgi yarışmasında yarışarak Amsterdam’daki Beyonce ft. & Jay Z konserini izlemeye hak kazanmak isteyen müşterileri için yapılması gerekenleri şöyle aktardı: “Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler 758 11 11 telefon numarasını arayarak; gerek Türkçe, gerekse yabancı yüzlerce şarkıyı dinleyerek, solistlerin kim olduğunu tahmin edecek. En yüksek puana ulaşabilmek için yarışmaya dilediği kadar katılma hakkına sahip olan Kuzey Kıbrıs Turkcell bireysel hat müşterileri her bir doğru cevaptan 5 puan kazanacak. Yarışmanın tamamlanmasıyla doğru cevap puanlarının toplamında en yüksek puanı alan kişi dilediği biriyle birlikte Beyonce ft. & Jay Z konserini izlemeye hak kazanacak.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 04 Haziran 2018 Pazartesi tarihinde sona erecek yarışma için servisi her aramanın dakikasının 2 TL / 31 kontör olduğu bilgisine de yer verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
Ülkemiz serin ve nemli havanın etkisi altında.
LTB sürücüleri uyardı
LTB sürücüleri uyardı
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi
Akmayan Vadili'deki Alioğlu Deresi taşma noktasına geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim