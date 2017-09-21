Beyzbol sopası ile adam dövdüler!

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da Mehmet Ali Kaplan’ı tuzağa düşürerek tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları beyzbol sopası ile Kaplan’ı darp eden yüzleri maskeli Mustafa Bayır, Erdem Akkaya ve İbrahim Eke ile olaya isimleri karışan Cuma Bayır, Orhan Zihni Hoplar, Veysel Can Gülege ve Selin Afraa Gönülalan tutuklandı. “Darp” ve “Tecavüzkar alet taşıma” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 7 zanlı aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edilirken mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişi ise aranıyor.

“EVİNİ KİRALAYACAĞIZ” DİYEREK MÜŞTEKİYİ OLAY YERİNE ÇAĞIRDILAR

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 18 Eylül tarihinde zanlı Selin Afraa Gönülalan ile zanlı Veysel Can Gülege’nin, zanlı Orhan Zihni Hoplar’ın teşviki ile müşteki Mehmet Ali Kaplan’ın Mağusa’da Esmerim Sokaktaki Gölbaşı Apartmanında bulunan dairesini kiralayacağını söyleyip konu adrese gelmesini sağladıklarını açıkladı. Yüzleri maskeli zanlı Mustafa Bayır, Erdem Akkaya ve İbrahim Eke’nin daha önceden zanlı Orhan Zihni Hoplar ile zanlı Cuma Bayır tarafından konu apartmanın önündeki kamıçlık alana saklandığını belirten Saydağ, yüzleri maskeli zanlıların müşteki Kaplan’ı daireden çıktıktan sonra tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları beyzbol sopası ile darp ettiklerini açıkladı.

MASKELER OLAY YERİNDE BULUNDU

Polis Memuru Ersoy Saydağ, zanlıların olayda kullandıkları 3 adet maskenin olay yerinde bulunarak emare alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan maskelerin “Mr. Pound” isimli işyerinden alındığının tespit edildiğini belirten Saydağ, konu iş yerinden temin edilen kamera kayıtlarında yapılan incelemede maskeleri alan zanlıların tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Saydağ, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişinin daha arandığını ifade ederek, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğluları, zanlı Cuma Bayır, Mustafa Bayır, İbrahim Eke, Erdem Akkaya, Orhan Zihni Hoplar, Veysel Can Gülege ve Selin Afraa Gönülalan’ın tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.