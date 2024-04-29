Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, 6 Şubat’ın çok derin bir acı olduğunu, unutulamayacağını kaydederek, İsias davasına destek için “İsias Ortak Davamız” parçasını hazırlayan müzisyenleri tebrik ederek, klibi gördüğünde çok duygulandığını ifade etti.

Müzisyenleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile benzer çalışmaların yapılmasını değerlendirmek üzere davet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İsias Ortak Davamız” şarkısının yankı uyandırdığını da söyledi.

6 Şubat depreminde kaybedilen Şampiyon Meleklerin isimlerinin her zaman yaşayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu konudaki tüm çalışmalara destek verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, parçanın hazırlanması ve yayınlanması sürecinde emeği geçen herkesi kutladı.

Müzisyen Seren Coşaner’in İsias davasına destek olmak amacıyla hazırladığı “İsias Ortak Davamız”ın sözleri Seren Coşaner ve Sait Coşaner tarafından yazıldı, besteyi Seren Coşaner yaptı. Şarkının klibi ise BRT iş birliğinde Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi'nde çekildi. Şarkıyı, Erkan Dağlı şefliğindeki Sonare Korosu ve müzisyen Seren Coşaner seslendirdi.