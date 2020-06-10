Bıçaklamadan tutuklandı, kaçak olduğu ortaya çıktı!

Ülkemize turist vizesi ile gelip kaçak olarak kalmaya başlayan ve kardeşini bıçakla yaralayan zanlı Mehmet Öngün tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, 10 Haziran’da 01.45’te Değirmenlik’te sakin zanlı Mehmet Öngün’ün nefesinde 47 promil alkol tesiri altında, Başpınar yolu üzerinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 8 santim toplam uzunluğu 18 santim olan meyve bıçağı ile kardeşi Hasan Öngün’ün sol el işaret parmağından hafif yaraladığını ve yüzüne vurarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis, zanlının KKTC’ye 6 Ocak 2015 tarihinde 30 gün vize ile geldiğini ve 5 Şubat 2015 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olduğunu söyledi. Polis, meseleyle ilgili tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmamak üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu kalmasına emir verdi.