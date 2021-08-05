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Bilal Khan Pasha: ''KKTC'nin yanındayız"

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha tanıtılma sürecinde KKTC'nin yanında olduklarını söyledi. Pasha, "KKTC'nin yanındayız ve Kıbrıs'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye ve KKTC tarafından atılan adımları destekliyoruz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 08:44
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Bilal Khan Pasha: ''KKTC'nin yanındayız"

Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Bilal Khan Pasha, KKTC'nin tanıtılma sürecine ilişkin Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu: “KKTC’de yaşayan Pakistan vatandaşları orada bir kardeş gibi muamele gösteren Kıbrıs halkını çok takdir etmektedir.”

Pasha , KKTC'nin uluslararası kamuoyuna tanıtılması noktasında Pakistan’ın Kıbrıs temsilciliği bulunan tek ülke olduğunu vurguladı: “KKTC'nin yanındayız ve Kıbrıs'taki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.”

Pasha , “Türkiye ve KKTC tarafından atılan adımları destekliyoruz elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
PakistanBilal Khan PashaKKTC
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