Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Bilge Lord Kunduracı davası ertelendi

Lord'un davası başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:07
Bilge Lord Kunduracı davası ertelendi

7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Bilge Lord Kunduracı, avukat Mehmet Kaptan Bensen’ı avukatlıktan çıkardı ve mahkemeden kendisine iyi bir avukat atamasını istedi. Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’ya Lefkoşa Barosu tarafından başka bir avukat atanabilmesi için Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, davayı duruşma olarak 5 Şubat’a erteledi.

Sanık avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti. Kunduracı, alt mahkemenin hem ithamı anladığı hem de cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için dosyaladığı istinaf reddedilmişti. (Kamalı Haber)  

Anahtar Kelimeler:
BilgeLordDavaErtelendiGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ilahi adalet 2020-01-29 19:33:43

omur boyu yatacan surtuk

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yorumcu 2020-01-29 20:05:46

Yani bu kadin simdi beraat mi ister ben anlamadim? Disarda napacan, akil hastanesine gitmek isten, oyleyse eyvAllah yok disari cikmak istersan gercekten psikolojide sorun var bastan bakilsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Özersay, İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi
Özersay, İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi
Kaza yapıp Polise yalan bilgi veren 4 kişi tutuklandı
Kaza yapıp Polise yalan bilgi veren 4 kişi tutuklandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim