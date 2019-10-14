Bindayı Preschool Acapulco Otel’de seminer gerçekleştirdi

Bindayı Preschool’un 2019-2020 eğitim-öğretim yılının veli toplantısı 12 Ekim Cumartesi günü Acapulco Otelde gerçekleştirildi. Kurucu Müdürü Münevver Damdelen “2004 yılında açılan anaokulumuzda ilk günden bu yana çocuklarımızı geleceğe hazırlarken daha neler yapabiliriz? Çocuklarımız neler keşfedebilir? sorularına cevap aramaktayız ve bunun için çalışmaktayız.

Bugün burada bir arada olma nedenimiz de çocuklarımız. Lego eğitimi, bilim sınıfı, zekâ oyunları eğitimleri uygulanırken, öğretmenlerimize de bu eğitimleri aldırarak bilinçli bir şekilde öğrencilerimize uygulattırıyoruz. Bu yıl Kids Academy Europe ve English Kids Academy eğitim sistemlerini okulumuzda uygulamaktayız. Bu sistemde İstanbul’dan gelen eğitim koordinatörlerimiz öğretmenlerimize hem eğitim veriyorlar hem de sınıf içi ölçüm ve derecelendirme yapıyorlar. Yeni eğitim sistemlerimizin içerisinde teknolojiye de yer vererek ve takip ederek ilerliyoruz.

Kısacası okul öncesi eğitim; gömleğin ilk düğmesin doğru iliklenmesine benzemektedir. İlk düğme yanlış iliklenirse yanlışlar devam eder…. Siz değerli velilerim ve çalışma arkadaşlarım hepiniz doğru yolda ilerlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve tekrardan hoş geldiniz diyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Veli toplantısı ve eğitim seminerine İstanbul’dan Kisd Academy Europe ve English Kids Academy Kurucusu Özgür Güloğlu ve Eğitim Koordinatörü Özlem Kalafat katıldı.

Aynı zamanda alanında Uzman Klinik Psikolog Özkan Şenol çocuk sorunları ve çözüm yolları, ders-dikkat sorunları, teknoloji bağımlılığı, özgüven eksikliği konularında velilerimizi bilgilendirdi. Saat 16.00 da başlayan seminerimiz 19.00 da sona erdi.