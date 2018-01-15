Binlerce lira zarar var

Havadis'ten Devrim Demir'in haberin göre, Her gün binlerce ekmeğin pişirildiği Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan Göçmenköy Şah Fırını’nda dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Fırınlara mazot püskürten brolürün sıkışması sonucu meydana gelen yangında 3 adet fırın ve işletmenin çatısı tamamen yanarken, diğer bölümler ise çıkan isten zarar gördü.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Göçmenköy Şah Fırını’nda sabah saat 08.15 sıralarında çıkan yangına Lefkoşa İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken Göçmenköy Şah Fırını sahibi Olgun Şah olay yerine gelerek polis ve itfaiyeden bilgi aldı.

Şah: Zararımız çok büyük

Çıkan yangını duyar duymaz Sanayi Bölgesinde bulunan işletmeye gelen Olgun Şah, oldukça üzgündü. İş yerinin uğradığı zarar yanında her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasına da sevindiğini ifade eden Olgun Şah, en az işletmenin 10 gün temizlik için kapalı kalacağını kaydetti.

Şah, “Fırınlar tamamen kullanılmaz hale geldi, bu fırınlar her gün 20-25 bin ekmek pişiriyordu. Zararımız çok büyük yalnız 120 bin TL fırınlar, makineler en az 400 bin TL’den fazla zarar var. Temizliği uzun sürecek günlük zararı da var. Yeni fırınlar gelsin, temizliği yapılsın en az 10-15 gün kapalı kalacak” dedi.