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Bir Arabadan 2’si Bagajda 9 Kişi Çıktı

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:51
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Bir Arabadan 2’si Bagajda 9 Kişi Çıktı
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Polis ekipleri her yeri didik didik aradı, suçu ve hatası olanları affetmedi.

Eşzamanlı denetimler sonucunda 577 sürücüye ceza yazıldı, 39 araç trafikten men edildi, 5 kişi de gözaltına alındı.

Güzelyurt’ta polisin karşılaştığı ilginç bir durum ise herkesi şaşkına çevirdi...

Salon araçta 7 kişinin yolculuk yaptığını gören polis herkesi aşağıya indirdi, evrak ve belge kontrolü yaptı. Arabanın içini ve bagajını da kontrol etmek isteyen polis ekibi, bagajı açtığında iki kişinin de orada yolculuk yaptığını gördü.

 



Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

Son Güncelleme: 27.12.2021 12:55
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