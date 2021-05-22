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“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
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“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”

Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:29
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“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”

(Kamalı Haber)

Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Soyel, 6 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde yaşanan olayda 77 promil alkollü olan zanlının komşusunun açık olan kapısından eve girdiğini, 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, göğüs ve kalçalarını sıkarak cinsel istismar suçunu işlediğini söyledi.

Soyel, zanlının aynı gün tutuklandığını, ilk sözlü beyanında “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”dediğini aktardı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 14 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını, birçok görgü tanığının bilgisine başvurduklarını söyledi.

Soyel, zanlının iki kez Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti.

Polis, raporların çıktığını, zanlının cezai ehliyetinin olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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