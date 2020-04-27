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Bir haftada 468 tutuklama

Polis, bir haftada 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 4 kişinin işyerini açtığını, 17 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını duyurdu. Söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 12:16
878 Okunma
Bir haftada 468 tutuklama

Polis, bir haftada 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 4 kişinin işyerini açtığını, 17 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını duyurdu. Söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.  

Polisin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 20 – 27 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 17 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI  (HAFTALIK)

 

Kısmi

Gece 21’den sonra

Toplam

Lefkoşa

43

55

98

Gazimağusa   

155

48

203

Girne

45

46

91

Güzelyurt

23

12

35

İskele

18

2

20

Toplam

284

163

447

Anahtar Kelimeler:
PolisSokağa Çıkma Yasağı
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