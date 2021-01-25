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Bir haftada 52 trafik kazası; 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı

KKTC’de son 1 haftada toplam 52 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 12:46
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Bir haftada 52 trafik kazası; 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan, 2’si ölümle, 10’u yaralanmayla, 40’ı hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 11 kişi yaralandı.

Kaza sebepleri arasında ilk sırada süratli araç kullanmak (17) yer alırken, dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (11), yakın takip (7) ve diğer etkenler (5) onu takip etti.

Kazalarda toplam hasar miktarı 541, 300 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 15, Gazimağusa 9, Girne 15, Güzelyurt 7, İskele 6”

563 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ                           

Aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 5 bin 699 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 563 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Sürücüler en fazla süratten rapor edilirken, diğer suçlar şöyle:

“Sürat (198), Tehlikeli Sürüş (5), Dikkatsiz Sürüş (18), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 39 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (13), Alkollü Araç Kullanmak (8), Seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak ( 74 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (69), Trafik Işıklarına Uymamak (2), Muayenesiz Araç Kullanmak (19), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (29), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (1), Diğer trafik suçları (88)”

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