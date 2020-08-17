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Bir haftada 73 kaza, 21 yaralı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 73 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:49
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Bir haftada 73 kaza, 21 yaralı

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen ve polis kayıtlarına geçen toplam 73 trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 10-16 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazaların 17’si yaralanmayla, 56’sı hasarla sonuçlanırken; neden oldukları toplam hasar miktarı da 806 bin 971TL oldu.

Kazaların 32’si Lefkoşa, 16’sı Girne, 10’u Gazimağusa, 9’u İskele ve 6’sı Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 926 trafik suçu rapor edildi.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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