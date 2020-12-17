Bir hentbolcunun testi pozitif

Ülkemizde hızla artış gösteren koronavirüs vakalarından spor da nasibini aldı.

Hentbolda yapılan testlerde Gençlik Gücü sporcusunun testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Pozitif sporcunun temaslılarının da test için çağrıldığı belirtildi.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Gençlik Gücü Hentbol Takımımız oyuncuları, teknik heyetimiz, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için K.K.T.C. Hentbol Federasyonu sponsor ve katkılarıyla Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupa organizasyonu için dün (16 Aralık 2020) yapılan Koronavirüs PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi Pozitif diğer oyuncularımızın testi ise Negatif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Negatif çıkan oyuncularımızın ise sağlık bakanlığının direktifi doğrultusunda, 2. teste kadar günlük iş ve sosyal yaşamımızdan korunarak ve koruyarak devam ettireceğimizi ve evlerimizden çıkmayarak izole edileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”