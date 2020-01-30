Bir kişiyi darp etmişti cezası belli oldu!  

Girne’de Vakıflar Çarşısı içerisinde hemen yanında restoran işleten A.K. ile kavga edip, tokat atarak kulak zarını yırtan Hasan Telkas vahim zarar ve darp suçlarından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak para cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Füsun Cemallar, olayın 2016 yılı şubat ayından Girne’de meydana geldiğini söyledi. Cemaller, sanığın Vakıflar Çarşısı içerisinde hemen yanında restoran işleten A.K. ile müşteri kapma yüzünden kavga ettiklerini, çıkan kavgada A.K.’ye tokat atıp kulak zarını yırttığını belirtti. Başkan, tutuklanan sanığın ifadesinde AK. Nin bağırarak restoranına geldiğini, neden müşterimi aldın diyerek tahrik edici davrandığını, dayanamayıp tokat attığını söylediğini aktardı. Başkan Cemaller, sanığın tutuksuz yargılandığını belirterek, meydana gelen olayda müştekide kalıcı hasar kalmadığını, şikayetini geri çektiğini, sanığın müştekiyi tazmin ettiğini söyledi. Cemaller, sanığın sabıkasının olmadığını da belirterek, hapis yerine 5 bin TL para cezasına çarptırılmayı uygun gördüklerini açıkladı.