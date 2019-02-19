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Bir mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çaldı tutuklandı

Bir mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çalan J.İ.A tutuklandı.

19 Şubat 2019 Salı 13:34
Bir mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çaldı tutuklandı

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Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazada müşteri olarak bulunan J.İ.A’nın (E-23), toplam değerleri 500 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

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Son Güncelleme: 19.02.2019 17:39
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTutuklamaHırsızlıkMağaza
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