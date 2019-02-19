Bir mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çaldı tutuklandı
Bir mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çalan J.İ.A tutuklandı.
19 Şubat 2019 Salı 13:34
Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mağazada müşteri olarak bulunan J.İ.A’nın (E-23), toplam değerleri 500 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığı tespit edilerek tutuklandı.
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