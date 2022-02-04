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Birçok bölgede elektrik kesintisi

04 Şubat 2022 Cuma 16:08
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Birçok bölgede elektrik kesintisi
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Kıbrıs Türk Elektirk Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre:

Bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak patlak kablo tamiri çalışması nedeniyle saat 12:20’den yaklaşık saat 17:20’e kadar; Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi'ye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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