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Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur birçok bölgeyi olumsuz etkiledi.

31 Ocak 2021 Pazar 11:22
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Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu

Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağmur birçok bölgeyi olumsuz etkiledi.

Birçok ev  ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu.

Şiddetli fırtına özellikle batı bölgesinde etkili oldu.
        
Akçay Muhtarlığı bölgede etkili olan fırtına nedeniyle dün akşam bölge halkına panik yapmaması uyarısında bulundu .

Muhtarlıktan yapılan açıklamda, birçok  çatının zarar gördüğü , bazı garajların evlerin bahçesine uçtuğu kaydedildi.

Lefke Belediyesi de uyarılarda bulundu. Belediye fırtınaa nedeniyle Birçok ağacın devrildiğini, yollların kapandığını duyurarak, dışarıda kalmak zorunda olan vatandaşarın dikkatli olmalarını istedi.

Gemikonağı’nda ise bir okaliptüs ağacı şiddetli fırtınanın etkisiyle gürültüyle koparak park halindeki aracın üzerine düştü

Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.

Altınova köyünde  mandıralar çöktü birçok hayvan  hayvanlar telef oldu.

        
        
   

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