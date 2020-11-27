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Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Mesut Bayer 10 ay, Abdülkadir Kayış 20 ay hapis cezası aldı.

27 Kasım 2020 Cuma 16:24
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Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar M.B 10 ay, A.K 20 ay hapis cezası aldı.

01 Temmuz 2020 tarihinde zanlı M.B'nin ikametgâhında yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alınmıştı.

Zanlının konu maddeyi zanlı A.K'den aldığının tespit edilmesi üzerine zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır 55 adet folyoya sarılı 55 gram ağırlığında hintkeneviri ve yine şeffaf kavanoz içinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alınmıştı.

İki zanlının da ifade vermiş ve zanlı A.k'nin ifadesinde iki adet bitki yetiştirip, ziraatını yaptığını itiraf etmişti.
Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Kâtip, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Kâtip, uyuşturucu suçları işleyenlere amme menfaati gereği caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kâtip, sanık M.B'ye 10 ay, uyuşturucu satan A.K'ya 20 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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