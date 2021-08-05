“Birilerine peşkeş çekmek için ihale şartlarını değiştirdiler”

BAHAR SANCAR - GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

KIB-TEK Akaryakıt Taşıma İhalesine katılan ve taraflardan biri olan Sideral Denizcilik Direktörü Kaptan Ulus Göker, Gündem Kıbrıs Web TV ekranlarında yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak, son günlerde yeniden alevlenen Akaryakıt Taşıma İhalesiyle ilgili iddialara yanıt verdi…

“YİNE 28 DOLAR GİBİ ABSÜRT BİR RAKAM VAR ORTADA”

Son sekiz aydır Akaryakıt Taşıma ihalesinin tamamlanamadığı, 24 Haziran tarihinde yapılan ihalenin de iptalle sonuçlandığını hatırlatarak sözlerine başlayan Kaptan Ulus Göker, 11 Ağustos tarihinde yeniden ihaleye çıkılacağını ve yine pazarlık usulü bir ihale olacağını söyledi. Göker, “Yine 28 Dolar gibi absürt bir rakam var ortada. Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin’inde o rakamı KIB-TEK’e sormasına rağmen yine rayiç bedel değişmeden ihaleye girilecekmiş çünkü usul oymuş pazarlık usulü ihalede değişmeden giriliyor” bilgisini verdi.

“SADECE FOTOKOPİ DEĞİL EVRAK DA SAHTE”

Bir önceki ihalede TPIC’in sahte evrak verdiğinin tespit edildiğini kaydeden Göker, “Firmanın yasaya göre ihalelerden men edilmesi gerekiyor ancak hala daha yasaklanmadı. Ben evrakı gördüğümde sahte olduğunu biliyordum. Ben yakıt ve denizcilik konusunda profesyonel olarak faaliyetlerimi sürdürüyorum. Bahsi geçen rafinerileri de çok iyi biliyorum. Arnavutluk’u da çok iyi biliyorum. Söz konusu rafinerilerde böyle bir üretim yapılmadığını da çok iyi biliyorum. Hukukçularım ve noter eşliğinde ihale belgelerini görmeye gittim. TPIC’in sunduğu o evrak hem fotokopi hem de sahte bir evrak. Al Global Oil Direktörü Shaban Guni ile gazetecilerin yaptığı bir görüşme ve basına yansıyan haberler var. Söz konusu kişi böyle bir evrakı vermediğini ve kesinlikle böyle bir yazı göndermediğini söyledi. Basına da yansıyan sahte belgede firmanın logosunun da aynı olmadığı açıkça görülüyor” dedi.

“KİRA SÖZLEŞMESİ DE EKSİK”

Son yapılan Akaryakıt Taşıma İhalesinde İhale Dosyasında TPIC’in sadece Rafineri Opsiyon Belgesi değil, Kira Sözleşmesinin de bulunmadığını kaydeden Göker, 10 günde Arnavutluk’tan evrakı getiremediler. Ben bir evrakımı İngiltere’den 3 günde, diğer evrakımı da Almanya’dan 2 günde getirttim Lefkoşa’ya” şeklinde konuştu.

“TPIC’İN YASAYA GÖRE YASAKLANMASI GEREKİYOR”

Göker, “Bundan sonrası KIBTEK ile Merkezi İhale Komisyonu’na kaldı. İhale yasasının 12. Maddesine göre TPIC’in ihalelerden yasaklanması gerekiyor. Bu konuda davamız var ben bu konuyu ilelebet devam ettireceğim. 3 kez yüksek idari mahkemede bu konularla ilgili dava açtım. 10 ağustosta bir davamız daha var. Son yapılan ara alımla ilgili de 4. Kez daha açacağım. Yargıya inanıyorum ve güveniyorum. Bunun da doğru tecelli edeceğine inanıyorum çünkü her şey açıktır” dedi.

“BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKMEK İÇİN İHALE ŞARTLARINI DEĞİŞTİRDİLER”

Tüm programlarda belgelerle konuştuğunu kaydeden Göker, “İlk ihaleden yani Aralık ayından itibaren dosya dosya belge verdim ihaleye ilişkin nelerin olması gerektiğine dair. Çıkılan ihaleler zaten uluslararası ihalelerdi. Birilerine peşkeş çekmek için ihale şartlarını değiştirdiler” dedi.

“TPIC 4 KADEMEDE YAKIT GETİRİYOR”

“TPİC buraya yakıtı getirene kadar kaç firmadan alıyor yakıtı?” diye soran Göker, kendi sorduğu soruya şu şekilde cevap verdi: “4 tane firmayla giriyor. Dördüncü firma TPİC. Ana firma, ikinci, üçüncü firma. Neden? Arada ne kadar kişi olursa, kaçamak o kadar fazla olur. Bu konuyu daha fazla açmak istemiyorum. Anlamayan anlasın. Delikler nerede onu biliyorum”

“İSTEYEN HERKES EVRAKLARIMIZI İNCELEYEBİLİR”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın “ihaleye katılan ikinci firmanın da evrakları sahte” ve “Rantı engelleyeceğiz” açıklamalarına da cevap veren Göker, “Ben ilk kez aralık ayında ihaleye katıldım. Neyin rantı? Benim teknik ekibim inceledi evrakları ve evrakların copy olduğunu tespit etti diyor Büyükyılmaz. Teknik ekibi töhmet altında bırakıyor. Onların raporunda var mı acaba böyle yazan bir şey? O raporu incelesinler. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. İhale iptali için bize gönderilen yazıda ihalenin neden iptal edildiği açıkça yazıyor ‘Keşif bedeli KIBTEK tarafından artırılmadığı için iptal edilmiştir’ şeklinde. İlk ihalede olduğu gibi ikinci ihalede de KIB-TEK keşif bedelini artırmadığı için MİK ihaleyi yine iptal etmek zorunda kaldı. Yani copy bir evrakımız yok. İsteyenler de tüm yetkili birimler de gidip bizim evraklarımızı inceleyebilir. Rant varsa bunu çok rahat görebilirler” dedi.