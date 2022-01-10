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Birkan Uzun bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun bugün son yolculuğuna uğurlanıyor…

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:32
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Birkan Uzun bugün son yolculuğuna uğurlanıyor
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Birkan Uzun’un cenazesi dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirildi.

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un cenazesi, ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve sevenleri tarafından karşılandı. Uzun’un naaşı 10 milli sporcu tarafından uçaktan alınarak cenaze nakil aracına taşındı.

Birkan Uzun, bugün KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek cenaze töreniyle, Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.Amerika’nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021’de, 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

Vinson Dağı, “7 kıta 7 zirve” hedefiyle yola çıkan Uzun’un beşinci zirvesiydi.

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Birkan Uzun
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