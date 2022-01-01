“Birkan Uzun’un vefatı yüreğinde memleket sevdası olan herkes adına büyük kayıptır”

Halkın Partisi (HP), Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

HP’den yapılan açıklamada, “7 Kıta 7 Zirve hedefiyle yola çıkarak, bayrağımızı dünya zirvelerinde dalgalandıran, Kıbrıslı Türk Dağcı Birkan Uzun’un, geçirmiş olduğu kaza sonucu yaşamını yitirmesi tüm halkımızı yasa boğmuştur” ifadelerine yer verildi.

Birkan Uzun’un ülke değerlerine sahip çıkma azmi ile çalışarak KKTC adına dünyada ses getiren başarılara imza attığına değinilen açıklamada, “Birkan Uzun’un kaybı ailesi kadar yüreğinde memleket sevdası olan herkes adına büyük kayıptır” denildi.