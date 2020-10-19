Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından, Halkın Partisi’nin (HP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tebrik edilerek; görevinde başarılar dilendi.

Yapılan açıklamada ayrıca 5 yıllık görevini tamamlayan Mustafa Akıncı’ya da ülkeye verdiği hizmetten dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan geçilmekte olan sürecin birlik ve beraberliğe ihtiyaç olunan günler olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Aynı zamanda toplum lideri olan Cumhurbaşkanının, birleştirici ve kucaklayıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Sonuç̧, Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.”

Açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminin Sayın Mustafa Akıncı ve Sayın Ersin Tatar arasında geçen ikinci turu Sayın Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığını kazanmasıyla sonuçlandı. Sayın Ersin Tatar’ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Sayın Mustafa Akıncı’ya da ülkeye verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederiz.

Birlik ve beraberliğin önemini yoğun olarak hissettiğimiz bugünlerde, aynı zamanda toplum lideri olan Cumhurbaşkanının, birleştirici ve kucaklayıcı bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Sonuç̧, Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.”