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Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası, Meclis'te kabul edildi

Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası hakkında yasa gücünde kararname ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi, Meclis Genel Kurulu'unda kabul edildi.

04 Ağustos 2020 Salı 14:56
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Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası, Meclis'te kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Sivil Savunma Teşkilatı Personel Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun sıcaklıklardaki artış nedeniyle yangınların meydana geldiğini anımsatarak, Sivil Savunma’nın bu yangınlara müdahale ettiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının başka birçok olaya da müdahale ettiğini anımsatan Atun, ilgili personelin tehlike ödeneği, on call ödeneği gibi haklardan yararlanabilmesi, yasalarında yer alan tahsisatlardan yararlanabilmeleri için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi. Ardından test aşamasında olan elektronik oylama sistemi denendi.

Daha sonra Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun ilgili yasanın engelli vatandaşlarla ilgili değişiklikler içerdiğini ifade etti.

Atun tasarının engellilerin, emekli olan aile yakınlarının vefatından sonra emekli maaşlarının kendilerine ödenebilmesini içerdiğini anlattı.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından yeniden test aşamasında olan elektronik oylama sistemi denendi.

Daha sonra Su Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliği ele alındı. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi’nin üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı, oybirliğiyle kabul edildi; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Meclis’te üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı oyçokluğuyla kabul edildi; Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından özel gündemde yer alacak işlere geçildi. Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname madde madde oylandıktan sonra tümü oylandı ve 26 kabul 12 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

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Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe YasasıMeclis Genel Kurulu
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