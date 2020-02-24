Bitmeyen ızdırap

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi her yağıştan sonra olduğu gibi ülkemizi etkisi altına alan ve iki gündür devam eden yağışlar sonrası yine göle döndü. Yolları bozuk, çöpleri alınmayan sanayi esnafı artık umudunu kaybetmiş durumda. Gündem Kıbrıs'a konuşan bölge esnafı "Bizim işimiz Allah'a kaldı, insan parası ile rezil olur mu? Biz oluyoruz, her gün bu pisliğin içinde ekmek paramız için koşturuyoruz, arabalarımız perişan oldu. Ne Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı nede Lefkosa Turk Belediyesi bize gereken hizmeti vermiyor. Usandık artık konuşmaktan, aynı şeyleri söylemekten, yazıklar olsun hepsine de" dedi.