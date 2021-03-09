Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
İşledikleri suçlar saymakla bitmiyor
7 gün daha tutuklu kalacaklar
7 gün daha tutuklu kalacaklar

BİYOLOGLAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTU

Biyologlar Derneği’nin 22. Olağan Genel Kurulu Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak dün gerçekleştirildi. Dernek başkanlığına Gizem Mulla getirildi.

09 Mart 2021 Salı 11:54
559 Okunma
BİYOLOGLAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTU

Dernekten yapılan açıklamaya göre, faaliyet ve mali raporların sunulması ve aklanmasından sonra yetkili kurulların seçiminin de yapıldığı genel kurul toplantısı sonrası yeni oluşturulan yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Dernek başkanlığına Gizem Mulla’nın getirildiği toplantıda, yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yaptı.

Dernek yeni yönetim kurulu ve yetkili kurulları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu; Gizem Mulla (Başkan), Mustafa Kofalı (Genel Sekreter), Dilge Özerdem (Mali İşler Sorumlusu), Vural Yılmaz (Eğitim ve Araştırmalar Sorumlusu), Kerem Teralı (Basın ve Yayın Sorumlusu), Melek Keleş (Sosyal İşler Sorumlusu), Hatice Benan (Dış İlişkiler Sorumlusu), Hasan Sarpten, Türkay Öyken ve Yönter Meray (yedek üyeler).

Disiplin Kurulu;  Niyazi Türkseven,  Sedef Gürsoy Kutlu, Burak Ali Çiçek.

Denetleme Kurulu; Şerife Gündüz,  Gözde Akyel, Ebru Andiç”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütçe Dairesi'nde pozitif vaka!
Bütçe Dairesi'nde pozitif vaka!
“BİLİMİN REHBERLİĞİNDEN AYRILMADAN MÜCADELENİN DEVAMINA İNANCIMIZ TAM”
“BİLİMİN REHBERLİĞİNDEN AYRILMADAN MÜCADELENİN DEVAMINA İNANCIMIZ TAM”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim