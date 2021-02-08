Pandemi hastanesinde görev yapan Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslendi, herkesin kurallara uymasını istedi.
Pandemide görevli meslektaşlarıyla bir de resim paylaşan Dr. Aldağ'ın dizeleri şu şekilde:
Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz...
Tedbirlere devam edelim...
Maske takmaya devam edelim..
Görüştüğümüz kişi sayısını minimumda tutmaya devam edelim...
Yani demem o ki;
Temaslı olmayalım artık... Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle..
İste bu kadar basit aslında...
Görüşmemek dileğiyle...