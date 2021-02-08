Pandemi hastanesinde görev yapan Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslendi, herkesin kurallara uymasını istedi.

Pandemide görevli meslektaşlarıyla bir de resim paylaşan Dr. Aldağ'ın dizeleri şu şekilde:

Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz...

Tedbirlere devam edelim...

Maske takmaya devam edelim..

Görüştüğümüz kişi sayısını minimumda tutmaya devam edelim...

Yani demem o ki;

Temaslı olmayalım artık... Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle..

İste bu kadar basit aslında...

Görüşmemek dileğiyle...