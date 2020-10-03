“ BİZ ‘YAPILAMAZ’ DENİLENLERİ YAPTIK, YİNE YAPACAĞIZ”

Ulusal Birlik Partisi İskele milletvekili, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “ partisinin Kıbrıs Türkü için muhalifleri tarafından yapılamaz denilen pek çok şeyi başarı ile yaptığını, bundan sonra da yapacağını” vurguladı.

Çavuşoğlu, “ yeni dönemi en iyi yönetebilecek kişinin, yeni durumu iyi anlayan, bilgisi, deneyimi, çalışkanlığı ile bu sürece ciddi katlı sağlayabilecek kişi olan UBP adayı, Başbakan Tatar olduğunu” kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu dün akşam BRTK’da Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısı ile UBP adına konuşma yaptı.

Çavuşoğlu konuşmasında, “ çok farklı bir seçim sürecinde olunduğuna

bir yandan salgınla mücadele edilirken diğer yandan seçim yapmaya, hayatı normalleştirmeye çalışıldığına “ dikkati çekti.

“Sıkıntılarımız vardır ama mutlaka başaracağız” diyen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Ulusal Birlik Partisi zor günlerin partisidir.

“Yapılamaz” denilenleri, siz değerli halkımızın desteği ile yapan, başaran partidir.

“Biz kim, İngiliz’e, Rumlara karşı egemenlik mücadelesi vermek kim?” dediler…

Özgürlük ve varoluş mücadelemizi başarı ile verdik, Devletimizi kurduk.

“Yapamazsınız” dediler, üniversiteleri kurduk.

“ Bu küçücük ülkede tıp fakültesi mi olur” yaptık.

Sıfırdan bir ekonomi meydana getirdik…

Bunları neden söylüyorum?

Çünkü birileri bu Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde partimizin adayı, Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız tarafından ortaya konulan görüşleri de yine kirletmeye çalışıyor, bunların olamayacağını ileri sürüyor.

Değerli kardeşlerim biz Ulusal Birlik Partisiyiz.

Tek bir yerden, siz halkımızdan güç alırız, bize hep destek veren Türkiye ile işbirliği yaparız ve başarırız…

“FEDERASYON GÖRÜŞMELERİ ÇÖKTÜ”

UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu “Kıbrıs konundaki federasyon görüşmelerinin Temmuz 2017’de Crans Montana’da çöktüğünü” de ifade etti ve şöyle konuştu:

“Rum tarafı federasyon derken başka şey istiyor, bizim federasyon talebimizin hedefi ise başka.

Biz, “kendi kendimizi yönetmeye devam edeceğiz, ortağı olacağımız merkezi devletin işleyişinde de etkili olacağız” diyoruz, Rum tarafı, bizi var olan kendi devletlerine güçlendirilmiş azınlık hakları ile ortak yapmaya çalışıyor.

Bizden, çok önemli toprak tavizleri istiyorlar.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile buradaki askeri varlığını “sıfırlamak” için Meclis’lerinden oy birliği ile karar aldılar ve bunu masaya, “ olmazsa olmaz” bir talep diye koydular.

2017’de görüşmeler çöktü, hala bir zihniyet değişikliği yok ama biz yine federasyon için masaya oturacağız.”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONJOKTÜRE BAĞLI OLARAK, MÜMKÜNDÜR”

Çavuşoğlu, “aynı parametrelerle, aynı zihniyetle federal çözüm için görüşmenin bir yararı olamayacağını da vurguladı ve “ Olmaz…

Denenmiş ve başarısız olunmuş şeyleri tekrar tekrar yapmakla farklı bir sonuç elde etmek mümkün mü? Değildir” dedi.

Nazım Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte bu nedenle biz de Anavatan Türkiye de artık alternatifleri ele alalım diyoruz.

Yani, “iki devletli çözüm, konfederasyon, kadife ayrılık görüşülsün” diyoruz.

Bizimkiler, “ hayır olmaz. Rum tarafı federasyonu bile kabul etmez, o nedenle bunları hiç kabul etmez” diyorlar.

Biz ne diyoruz?

Biz şöyle diyoruz;

“ Değerli arkadaşlar iki devletli çözüm olmaz demeyiniz.

Bu gibi olaylar konjonktüre bağlıdır.

Bir zamanlar bizi ortak kabul etmeyen Rum, 1974’te bizi ortak almaya mecbur kaldı.

Bizimle otonomiyi bile görüşmeyen Rum tarafı 1974 sonrasında bizimle federasyon görüşmeyi kabul etti.

Rum tarafı şimdi “2 devletli çözümü görüşmem” diyor ama göreceksiniz, Doğru Akdeniz’deki gelişmeler, bizim izleyeceğimiz aktif siyaset ve Türkiye’nin giderek güçlenmesi karşısında gün gelecek bizimle 2 devletli çözümü görüşmek durumunda kalacak…

Yeter ki biz inanalım, yeter ki biz bunun doğru yol olduğunu görelim…

“BU SÜRECİ EN İYİ YÖNETEBİLECEK KİŞİ TATAR’DIR”

Girilen zor süreci Başbakan Tatar’ın yönetebileceğine işaret eden Çavuşoğlu şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanı adayımız olan Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız bu yeni dönemi en iyi yönetebilecek kişidir. Yeni durumu iyi anlamıştır ve bilgisi, deneyimi, çalışkanlığı ile inanarak, kararlılıkla bu sürece ciddi katlı sağlayabilecek bir siyasetçidir.

Dolayısı ile geliniz yeni bir geleceğe, güzel ve aydınlık günlere ulaşmak için oylarımızı Ersin Tatar’da birleştirelim.”