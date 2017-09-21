Bizde 17 gölette 4 milyon, güneyde 1 barajda 24 milyon!

Pelin Yükselay

Kuzey Kıbrıs’ta bir kısmı bakımsızlıktan dolayı tamamen kurumuş olan toplam 17 gölette birikmiş su miktarının toplam 4 milyon 531 bin 113 metreküp olduğu öğrenildi.

Güney Kıbrıs’taki barajların Ağustos ayındaki doluluk oranı ise yüzde 18,5, yani 53 milyon 715 bin metre küp olarak açıklandı.

Güneyde geçen yılın Ağustos ayında barajlardaki doluluk oranının yüzde 24,2 olduğu belirtilirken, bu yıl yağışlardaki azalmanın etkili olduğu ifade edildi.

Yapılan son ölçümlerde Güney Kıbrıs’taki Kouris barajının 24 milyon 266 bin ton ile en fazla doluluğa sahip olduğu belirtildi. Sadece bu rakamın dahi kuzeydeki toplamın 5 katından fazla olması dikkat çekiyor.

Kuzeydeki miktarlar

Gemikonağı Madendere göleti 1 Milyon 251 bin 114 metre küp dolulukla ilk sırada yer alıyor.

Diyalog muhabirinin KKTC Su İşleri Dairesi’nin Ocak 2017-Temmuz 2017 ölçümlerine dayanarak elde ettiğini bilgilere göre, ülkemizdeki 17 göletin toplam kapasitesi 16 milyon 515 bin 161 metreküp... Göletlerin Temmuz ayı doluluk oranı ise 4 milyon 531 bin 113 metreküple yüzde 37,6 oldu. Bu da kurak yaz aylarının göletlere de yansıdığını gösteriyor.

Kapasitesi 517 bin 167 metreküp olan Yılmazköy Polatdere göletinin Ocak 2017 doluluk hacmi 225 bin 466 metreküple yüzde 43,5’ti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu ülkemizde Temmuz ayında gölet dipsavak altı olarak ölçüldü.

Kapasitesi 1 milyon 145 bin 56 metreküp olan Mersinlik Azganlıdere göleti Ocak 2017’de ölçülemez seviyedeydi. Gölet 2017 Temmuz’da da aynı seviyede kaldı.

392 bin 250 metreküp hacimli kapasiteye sahip olan Dağyolu Üçparmakdere göleti de Ocak ayında 179 bin 67 metreküp oranla yüzde 45.6 doluydu. Göletin doluluk oranı Temmuz 2017’de kayıtlara dip savak altı olarak geçti.

17 göletin içerisinde kapasitesi 117 bin 390 metreküple en düşük olan Haspolat göleti de ‘kuru’ olarak kayıtlara geçti. Gölet 2017 Ocak ayında 47 bin 919 metreküple yüzde 40.8 dolu olarak ölçülmüştü.

Yazın kurak geçmesi Gönendere göletinde de etkisini gösterdi. Doluluk kapasitesi 938 bin 66 metreküp olan gölet, Ocak ayında 316 bin 258 metreküp yüzde 33,6 doluluk oranına sahipti. Gölet Temmuz ayında ‘dip savak altı’ olarak ölçüldü.

Su oranları fazlasıyla düştü

Geriye kalan 12 gölet dip savak altı, kuru ya da ölçülemez olmasa bile su seviyeleri büyük oranda düşüş gösterdi. Arapköy Ayanidere göleti Ocak ayında 464 bin 758 metreküp yani yüzde 76.3 doluluk oranına sahipti. Barajın şu anki doluluk oranı 404 bin 295 metreküple yüzde 66,3.

Hamitköy Baştanlıkdere Göleti de Temmuz ayı sonunda yüzde 45,8’lik doluluk seviyesine geriledi. 529 bin 125 metreküp doluluk kapasitesine sahip olan gölet, Ocak ayında 349 bin 191 metreküp hacimle 65.9 doluydu.

Yaz aylarının kurak ve sıcak geçmesi Değirmenlik Çataldere göletinde de etkisini gösterdi. Doluluk kapasitesi 296 bin 814 metreküp olan gölet, Ocak ayında 227 bin 297 metreküp yüzde 76,5 doluluk oranına sahipti. Temmuz ayında bu rakamlar 222 bin 714’le yüzde 75,0’e geriledi.

Kapasitesi 391 bin 880 metreküp olan Serdarlı Ağıllıdere Göleti‘nin Ocak ayında doluluk hacmi 228 bin 959 metreküp’le yüzde 58,4’e tekabül ediyordu. Rakam Temmuz ayında büyük orada düşerek 132 bin 425 metreküple yüzde 33,7 oldu.

Gemikonağı Madendere göletinin Ocak ayındaki doluluk hacmi 698 bin 208 metreküp yani yüzde 16,9’du. Temmuz ayında ise bu rakam 1 milyon 251 bin114 metreküpe düşerek, yüzde 30,3 doluluk oranına alçaldı.

Arapköy Uzundere Göleti’nin doluluk oranı da Temmuz ayı sonunda yüzde 51,8 seviyesine düştü. 444 bin 150 metreküp doluluk kapasitesine sahip olan gölet, Ocak ayında 298 bin 118 metreküp yani yüzde 67,1 doluluk oranına sahipti. Günümüzde göletin doluluk oranı 274 bin 550 metreküp.

Kapasitesi 774 bin 575 metreküp olan Beşparmak Alagadi Çiftlikdere Göleti‘nin de Ocak ayında doluluk hacmi 375 bin 195 metreküp, yani yüzde 48,4’tü. Bu rakam Temmuz ayında 345 bin 158’e yüzde 44,5’e geriledi.

Geçitkale Eğridere Göleti de Temmuz ayı sonunda yüzde 25,4 doluluk seviyesine geriledi. 1 milyon 360 bin 510 metreküp doluluk kapasitesine sahip olan gölet, Ocak ayında yüzde 31,0 yani 423 bin 003 metreküp doluluk hacmi gösterdi. Temmuz ayında göletin hacmi 346 bin 012 metreküp oldu.

Ergazi Sayadere Göleti de Ocak ayında 117 bin 244 metreküple yüzde 28,9 doluluk oranındaydı. Bu rakam Temmuz ayında101 bin 624 metreküple yüzde 25,0’e geriledi.

Gönyeli Göleti de kuraklıktan nasibini aldı... Doluluk kapasitesi 453 bin 857 metreküp olan gölet, Ocak ayında 354 bin 008 metreküple yüzde 77,9 doluluk oranına sahipti. Bu rakam Temmuz ayında 312 bin 405 metreküple yüzde 68,8’e geriledi.

Akdeniz Göleti de Ocak’tan Temmuz’a yağışların az olmasından ve kuraklıktan nasibini alarak yüzde 35,1 doluluk seviyesine geriledi.

Kanlıköy göleti Ocak ayında 466 bin 286 metreküple yüzde 63,8 doluluk oranına sahipti. Rakam Temmuz ayında 382 bin 254’le yüzde 52,3’e geriledi.