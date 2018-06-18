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BKP: "İşverenlere zorunlu yükümlülükler getirilmesi gerekmektedir"

Sonüstün, inşaatlardaki kazalara yönelik önlemler alınması çağrısında bulundu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:30
BKP: "İşverenlere zorunlu yükümlülükler getirilmesi gerekmektedir"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, inşaatlardaki kazalara yönelik önlemler alınması çağrısında bulundu.

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Sonüstün, İsmail Kızıldemir isimli inşaat işçisinin Karpaz'daki Concorde Otel’in inşaatından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Bayram günü meydana gelen kazanın, ülkemizdeki çalışma koşullarının durumunu ortaya koyduğunu savundu.

BKP Genel Sekreteri  Salih Sonüstün, “Çalışanlara eğitim verilmesi, inşaatların sıkı denetlenmesi, işverenlere zorunlu yükümlülükler getirilmesi gerekmektedir” dedi.

Az gelişmiş ülkelerde iş kazalarının yüksek olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Sonüstün, “İş kollarının tehlike sınıflarına ayrılması, işçilerin can güvenliğinin  işverenlere bırakılmaması, ILO sözleşmelerine eksiksiz uyulması şarttır” ifadelerini kullandı.

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