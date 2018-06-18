BKP: "İşverenlere zorunlu yükümlülükler getirilmesi gerekmektedir"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, inşaatlardaki kazalara yönelik önlemler alınması çağrısında bulundu.
BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Çalışanlara eğitim verilmesi, inşaatların sıkı denetlenmesi, işverenlere zorunlu yükümlülükler getirilmesi gerekmektedir” dedi.
Az gelişmiş ülkelerde iş kazalarının yüksek olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Sonüstün, “İş kollarının tehlike sınıflarına ayrılması, işçilerin can güvenliğinin işverenlere bırakılmaması, ILO sözleşmelerine eksiksiz uyulması şarttır” ifadelerini kullandı.