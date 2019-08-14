BM Genel Sekreteri “Adım Adım İlerleyecek”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde adım adım ilerleyeceği, ilk aşamanın Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelişi olduğu iddia edildi.

Rum basını, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in izleyeceği adımlara ilişkin yorumsal haberlerine bugün de yer verdi.

Fileleftheros gazetesi: “Solunum Cihazında Tutulacak – İlk Hedef Liderlerin Müzakere Masasına Gelmeleri” başlıkları altında yer verdiği haberinde, Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektuplarının ardından harekete geçmeye karar verdiğini ancak şu aşamada Kıbrıs sorununu “solunum cihazında tutma” eğiliminde olduğunu iddia etti.

Gazete, Guterres’in “şu an için elinde kayda değer bir şey olmadığını, bu yüzde de adım adım ilerlemeyi hedeflediğini” iddia ederek, atılacak ilk adımın ise Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yapacağı ziyaret olduğunu yazdı.

Lute’un, ilki liderler, ikincisi ise garantör devletler olmak üzere iki eksende hareket etmesinin beklendiğini belirten gazete, Eylül ayında adaya yapması beklenen ziyaretinin ise daha ziyade hazırlık niteliği taşıyacağını savundu.

Liderlerin 27-29 Eylül tarihleri arasında New York’ta BM Genel Sekreteriyle biraraya gelmelerinin beklendiğini, bu görüşmenin ise gayrı resmi konferansın ilk adımını oluşturacağını vurgulayan gazete, Lute’un garantör ülkelerle temaslarının, beş tarafın da (Kıbrıs’taki iki taraf ve üç garantör ülke) müzakere masasında buluşması yönünde olacağını iddia etti.