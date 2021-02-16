Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

Boğazını sıkıp saçını çekti

Gönyeli’de meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı F.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Şubat 2021 Salı 10:56
1321 Okunma
Boğazını sıkıp saçını çekti

Gönyeli’de meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı F.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı.

Plevne, zanlının“Ciddi darp” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Plevne, 15 Şubat 2021 tarihinde, saat 21.20 raddelerinde Gönyeli’de bulunan ikametgâhının salon odası içerisinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ile telefonda konuştuğu gerekçesiyle zanlı ile kız arkadaşı arasında tartışma yaşandığını belirterek, tartışmanın ardından ise zanlının, kız arkadaşını ellerinden tutup koltuktan koltuğa ittirip, boğazını sıkıp saçını çekmek suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti.

Müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini dile getiren Plevne, vücudunda darp ve cebir izine rastlandığına, ensesinde kızarıklık, çizikler, boynunun sağ tarafında ise nokta nokta morluklar tespit edildiğine vurgu yaptı.

Polis memuru Murat Plevne, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını söyleyerek, polisin zanlıya ciddi darp suçunu işlediğini bildirmesinin ardından zanlının polise “Ensesinden tutup ittim” şeklinde bir beyanda bulunduğunu anlattı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Plevne, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının tüm seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkmaktan men edilmesi, haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispat- ı vücutta bulunması, 3 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 70’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAMALI HABER AJANSI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
COŞKUN’DAN PİLLİ’YE TEŞEKKÜR ; DİPKARPAZ BELEDİYESİ’NDE TÜM ÇALIŞANLAR AŞILANDI
COŞKUN’DAN PİLLİ’YE TEŞEKKÜR ; DİPKARPAZ BELEDİYESİ’NDE TÜM ÇALIŞANLAR AŞILANDI
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
YDÜ, Virüse Yakalanan Her Hastaya Mutant Virüs Analizi Yapacak
YDÜ, Virüse Yakalanan Her Hastaya Mutant Virüs Analizi Yapacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim