Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...
Kadın Sığınma evinin damına çıktı
Kadın Sığınma evinin damına çıktı

Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı

Eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden A.H.K, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:06
451 Okunma
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı

Eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp eden A.H.K, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, 25 Haziran 2021 tarihinde saat 00.00 sıralarında Girne’de kendisini işten çıkardığı ve alacağı olduğundan dolayı konuşmak için gelen eski kız arkadaşını iş yerinin balkon kısmında kolundan tutup yere attıktan sonra boğazını sıkıp vücudunun çeşitli yerlerine yumruk attığını söyledi.

Zanlının bu esnada eski kız arkadaşına hitaben, “seni öldüreceğim, elimde kalacaksın” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Olayın polisin bilgisine 30 Haziranda ulaştığını kaydeden Artan, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Polis, müştekinin hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçtiğini ifade etti.

Zanlının ülkeye 6 haziran tarihinde 30 günlük turist vizesiyle giriş yaptığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Bu haftadan itibaren her isteyen aşı olabilecek, randevu sistemi kaldırıldı
Saner: Bu haftadan itibaren her isteyen aşı olabilecek, randevu sistemi kaldırıldı
Kapanma olacak mı?
Kapanma olacak mı?
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Albüm ve Nota Kitabı Tanıtımı Gerçekleştirildi
Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Albüm ve Nota Kitabı Tanıtımı Gerçekleştirildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim