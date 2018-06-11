Boğaztepe Aslan Balığı Avlama Müsabakası gerçekleşti

Şirinevler, Boğaztepe, Yenierenköy, Gazimağusa, Göçmenköy, Güzelyurt, Lefke, Gönyeli, Karaoğlanoğlu Avcılık ve Atıcılık birliklerinin toplamda 13 takımla serbest kategoride ve Deep Diving Dalış Okulunun 3 takımla tüplü kategoride katılım gösterdiği müsabakada, toplamda 310 adet aslan balığı avlandı.

Balıkların sayım ve tartı işleminin ardından Gazimağusa'daki Devran Restorantta ödül töreni yapıldı.

Aslan balıklarının pişirilip yendiği ödül törenine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.

Katılımcılara ve destek veren herkese çok teşekkür eden Avcılık Federasyonu başkanı Erhan Keser, aslan balığının denizlerimizde ciddi şekilde artış gösterdiğini ve diğer balıkların yavrularından beslenmesinden dolayı ciddi bir tehdit oluşturduğunu, bu istilacı balıkla mücadelenin şart olduğunu söylerken, ilgili bakanlıktan bu konuda bir çalışma başlatmasını istedi. Keser, federasyonun yapmış olduğu yarışmaların, güncel ve uzun yıllar öncesine dayanan tüm kayıtlarının arşivlerde bulunduğunu, bunların gerçek ve çok ciddi bir veri kaynağı olduğunu, bunlardan devlet ve üniversitelerin yararlanması gerektiğini söyledi.

Ödül töreninde söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali de konuşmasında, Avcılık Federasyonu çatısı altında düzenlenen bu güzel organizasyonun, kamu ve toplum yararına olan önemine vurgu yaparak, Avcılık Federasyonu'na ve katkı koyup katılan herkese çok teşekkür etti.

Aslan balığının sahillerimizdeki popülasyonunun çokluğuna ve etinin güzel olduğuna farkındalık yaratarak avlanmasını teşvik etmek, bununla birlikte ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amaçlı yapılan yarışmada dereceye giren takım sıralaması aşağıdaki gibidir:

Serbest Kategoride

1- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği 43 adet

2- Gazimağusa Avcılık ve Atıcılık Birliği 39 adet

3- Şirinevler Avcılık ve Atıcılık Birliği. 31 adet

Tüplü Kategoride

1- Ramadan Yarkan, İbrahim Demir. 29 adet2- Umut Nalbant, Alper Saraç. 13 adet3- Salih Kore, Jeyson Savi. 11 adet

Not: Üç yarışmacının eline aslan balığı dikeni batması sonucu ikisi hastahaneye götürülerek enmiyet amaçlı kontrolden geçtiler. Kontrollerin ardından tekraren müsabakaya geri dönerek yarışmaya devam ettiler. 1 yarışmacı ise hiç etkilenmeyip hastahaneye gitmeden yarışmaya devam etti.