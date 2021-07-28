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Bölgeye İki Gündür Elektrik Verilmedi

Mineralköy Mandıralar bölgesinde vatandaş perişan durumda olduğunu söyledi...

28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:37
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Bölgeye İki Gündür Elektrik Verilmedi

Bahar Sancar - Gündem Kıbrıs Özel

Mineralköy Mandıralar bölgesinde iki gün önce bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, bölgede güvenlik amaçlı elektrik kesintisi yapılmıştı.

Bu vahim olayın yaşanmasının ardından iki gün geçmesine rağmen bölgeye hala daha elektrik verilmedi.

 Gündem Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar 27 hane, 150 kişinin bu sıcak havalarda çoluk çocuk perişan olduğunu söyleyerek yetkililere seslendi.

“Elektriklerimiz olmadığı için sularımız da yok. Su motorları çalışmıyor. Küçük bebeklerimiz var. Bu sıcaklarda ne çocuklarımızı uyutabiliyoruz ne de başka bir iş yapabiliyoruz” diyen vatandaşlar, yetkilileri göreve davet etti.

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