Zanlı bugün “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla silah taşımak ve eski eser tasarrufu suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi aktarmak üzere polis memuru Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 12.08.22 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Gazimağusa’ da bir işyerinde, kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu kuru sıkı tabancayı korkutmak maksadıyla iş yeri sahibi N.Ö isimli şahsa doğrultup “borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem” diyerek şiddet tehdidinde bulunan zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını söyledi.

Olay esnasında kullanılan kuru sıkı tabancanın ayni gün atıldığı yerde bulunarak emare alındığını belirten tanık 13.08.22 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Temin edilen bu süre içerisinde tabancanın incelenmek üzere Polis genel müdürlüğüne gönderildiğini ve ateşli sınıf kapsamına giren kuru sıkı tabanca olduğuna dair rapor temin edildiğine vurgu yapan tanık, ayni gün zanlının ikametgahında yapılan aramada kanunsuz olarak tasarruf ettiği 1 adet av silahı ile 1 adet yonca ağızlı eski eser nitelikli testinin bulunarak emare alındığına işaret etti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme imkânı olmadığını belirten tanık, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışının men edilerek teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 10 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 100 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)