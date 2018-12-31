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Bu akşam 2018’i uğurlayıp 2019’u karşılıyoruz

2018’in son saatlerini yaşadığımız şu saatlerde yepyeni umutlarla yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz…

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:43
Bu akşam 2018’i uğurlayıp 2019’u karşılıyoruz

Bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Yarın yani yeni yılın ilk gününde ise yağış beklenmiyor.

Girne, Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerini etkileyen ve dört kişinin ölümüne yol açan sel felaketi dolayısıyla özellikle büyük kentlerin belediyelerinin her yıl düzenlediği meydan konserleri bu yıl yapılmayacak.

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Beş ilçede de belediyelerin düzenlediği etkinlikler sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerini üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 POLİS İMDAT”, “199 İTFAİYE”, “156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Devlet Piyangosu, yılbaşı çekilişinde toplam 3 milyon 317 bin TL ikramiye dağıtacak. Yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak ve ödül sahibini bulana kadar çekiliş tekrarlanacak. 1 milyonu takip eden diğer büyük ikramiyeler ise 125 bin TL, 25 bin TL ve 10 bin TL.

BRTK

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20182019HaberGündemKıbrıs
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