BU BİR SUÇ DUYURUSUDUR

Evet, Başsavcılığı göreve davet ediyorum çünkü şimdi okuyacaklarınızın araştırılması ve soruşturulması elzemdir!..

31.03.2021 tarihinde yapılacak olan Yakıt İhalesi’nin Erhan Arıklı tarafından iptal edilmesi ve KIB-TEK’i zarara uğratarak tonu 34 Dolar’a işin TPIC’e verilmesi tarihin en büyük şaibelerinden bir tanesidir!..

Üstelik bu ihaleyi iptal eden ve yakıt işini TPIC’e veren Erhan Arıklı, KIB-TEK’i zarardan kurtardığını iddia ederken, ne ilginçtir ki Çarşamba günü keşif bedeli 28 Dolar’dan yeni bir yakıt ihalesine daha çıkıyor!..

Peki, neden?

Arıklı’nın iddia ettiği gibi 34 Dolar’a bağlanan iş eğer kurumu zarardan kurtarıyorsa, neden 28 Dolar keşif bedeliyle ihaleye çıkılıyor?

Bu keşif bedeli kuruma büyük yarar getirecekseydi, o zaman Arıklı neden bu bedelin de altında teklif atılacak olan ihaleyi iptal etti?

İşte bu şaibenin ortadan kalkması için yetkili tüm mercileri buradan göreve davet ediyorum!..

Yasadışı bir şekilde ihaleyi iptal edip, ihalesiz bir şekilde yakıt alımı yapan Arıklı bu konudan yargılanmalıdır!..

Sadece son beş yıla yapılan ihalelere bakıldığında bile tablo ortaya çıkıyor!..

2016-2017 yılları arasında TPIC 43.50 Dolar teklif atarken, ihaleyi 32.86 Dolar teklif atan firma kazandı!..

2017-2018 yılları arasında TPIC ihaleye katılmazken, ihaleyi 32.48 Dolar teklif atan firma kazandı!..

2018-2019 yılları arasında TPIC 48 Dolar teklif atarken, ihaleyi 33.90 Dolar teklif atan firma kazandı!..

2019-2020 yılları arasında ise TPIC 49.95 Dolar teklif atarken, ihaleyi 38.80 Dolar teklif atan firma kazandı!..

Yıl 2021!..

Keşif bedeli 28 Dolar!..

TPIC son beş yılda attığı teklifler 40 Dolar’a dahi yaklaşamazken birden ihale iptal ediliyor ve 34 Dolar’a iş TPIC’e veriliyor!..

Tabi sözde 34 Dolar!..

Peki, gerçekte rakam ne?

İşte tüm bunların sorgulanması gerekiyor!..

Bir de iptal edilen bu ihale için hazırlanan firmaların mağduriyeti ve zararı ne olacak?

Bu iş maskaralık değildir!..

“Canım öyle istedi iptal ettim” demekle bu iş bitmiyor!..

Eğer hukuk devletinde yaşıyorsak bu adımın bir karşılığı olmalı!..

İhaleye katılım öyle kolay bir süreç değildir!..

-Teminat mektubu evrakların ilgili devlet ve özel birimlerden toparlanması...

-Özel anlaşmalar yaparak yakıtın ikmal edilmesi için hem yakıt hem gemi ayarlamak...

-Lojistik sağlamak...

Tüm bunlar hem masraflı hem de meşekkatli bir süreçtir!..

Siz insanların parasını, zamanını ve emeğini tek kelimeyle çöpe atamazsınız!..

Değerli okurlar;

-Daha düne kadar özel şirket olarak ihalelere giren TPIC nasıl oluyor da şimdi aniden devlet şirketi haline geliyor?

-TPIC’ten bu süreçte teminat mektubu talep ediliyor mu?

Ve çok daha fazlası sor-gu-lan-ma-lı-dır!..

Nokta.