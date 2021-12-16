“Bu dönemde mecliste yer almak kendim için doğru bir karar değil”

ÖZEL HABER

HP Genel Sekreteri Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



“BU DÖNEMDE MECLİSTE YER ALMAK KENDİM İÇİN DOĞRU BİR KARAR DEĞİL”

Şuan hem bölgesel hem de küresel bir krizle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen Atakan, “TL kullanımı ve Türkiye’deki para politikalarıyla beraber adeta kıl kırk yararak hareket etmemiz gereken dönemdeyiz. Bu dönemde alınabilecek yanlış bir karar iş hayatından tamamen kopmanıza neden olabilir. Bu nedenle de bu dönemde mecliste yer almamanın kendim için daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi. Atakan, Halkın Partisi’nde aktif olarak rol almaya devam edeceğini ve aktif siyasette bulunacağını sözlerine ekledi.