Bu gece Antalya'ya charter sefer

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Ercan Havaalanı’ndan bu gece bir uçak seferi düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

Biletlerin KITSAB üyesi tüm seyahat acentelerinden alınabileceği belirtilirken, uçakta sınırlı koltuk olduğu için ilk başvuruların biletlemelerinin yapılacağı söylendi.

Büyükelçilikten yapılan açıklama şu şekilde:

Ercan Havalimanı’ndanbu gece (17 Haziran 2020 Çarşamba)Antalya Havalimanı'na bir charter uçak seferi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Uçakta koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesi yapılacaktır.

Vatandaşlarımız bilet satın almak için irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiş olan ilgili firmaya veya KITSAB üyesi bir seyahat acentasına başvurmalıdır.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşlarımız kesinlikle uçağa alınmayacaktır.

Bu sefer ile seyahat eden vatandaşlarımızın yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerekmektedir.

Anılan havalimanında ülkemize giriş öncesinde makamlarımızca gerekli sağlık kontrolü yapılacaktır.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat ve internet sitesi bilgileri:

0 392 650 44 99

0 533 830 31 31

0 533 820 39 07

0 533 829 44 78

0 533 829 77 05

www.turna.com

Biletler, KITSAB üyesi tüm seyahat acentalarından daalınabilecektir.

Saygıyla duyurulur.