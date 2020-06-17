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Bu gece Antalya'ya charter sefer

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Ercan Havaalanı’ndan bu gece bir uçak seferi düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 11:27
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Bu gece Antalya'ya charter sefer

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Ercan Havaalanı’ndan bu gece bir uçak seferi düzenlenmesinin planlandığını açıkladı.

Biletlerin KITSAB üyesi tüm seyahat acentelerinden alınabileceği belirtilirken, uçakta sınırlı koltuk olduğu için ilk başvuruların biletlemelerinin yapılacağı söylendi.

Büyükelçilikten yapılan açıklama şu şekilde:

Ercan Havalimanı’ndanbu gece (17 Haziran 2020 Çarşamba)Antalya Havalimanı'na bir charter uçak seferi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Uçakta koltuk sayısı sınırlı olduğundan ilk başvuranların biletlemesi yapılacaktır.

Vatandaşlarımız bilet satın almak için irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiş olan ilgili firmaya veya KITSAB üyesi bir seyahat acentasına başvurmalıdır.

Covid-19 belirtisi gösteren vatandaşlarımız kesinlikle uçağa alınmayacaktır.

Bu sefer ile seyahat eden vatandaşlarımızın yanlarında yeterli sayıda maske bulundurmaları gerekmektedir.

Anılan havalimanında ülkemize giriş öncesinde makamlarımızca gerekli sağlık kontrolü yapılacaktır.

Bilet satın almak için ilgili şirkete ait irtibat ve internet sitesi bilgileri:

0 392 650 44 99

0 533 830 31 31

0 533 820 39 07

0 533 829 44 78

0 533 829 77 05

www.turna.com

Biletler, KITSAB üyesi tüm seyahat acentalarından daalınabilecektir.

Saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaErcanCharter SeferKoronavirüsCoronavirüs
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Ertaç 2020-06-17 13:46:38

İnşAllah eskilere dönmeyiz,çünkü öyle gözüküyor b

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Bir Vatandas 2020-06-17 14:43:59 @Ertaç

EGER simdiki durum degismezse, alinan acilim kararlarindan KURALLARINDAN vaz gecmnezlerse eskisinden cok daha kotu olabiliriz. Birinci dalgayi cok ucuz atlattik ama bu sefer yine sansli olmayabilirz. Bu ucaklar bir seferligine degil her hafta her gun gelip gidecekler, birinde tutmazsa otekinde tutar ve hastalik yine bize gelir. Bugun gelmezse yarin yarin gelmezse oburgun gelir. Butun uzmanlar bunu soyluyor ama hukumet takmiyor. Gidisat gayet ciddi yani. IssAllah degisitirler bu kararlari da saglikcilari dinlerler yoksa ismiz galdi Allaha. Saglik sisteminden de birsey beklemeyin, hastalanan artik evinde olecek herhalde.

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Eser 2020-06-17 13:44:54

Biz devletimizi dinledik evlerimize hapis olduk ama devletimiz kurallara uymuyor.

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Vatandas 2020-06-17 12:14:39

BU AKSAM ucus var da SIMDI haber veriller? Dolmusculuk yapar gibi is yapallar valla. Duyan yakalayan kapsin. HADI KACIYOOOOO,,, GEL VATANDAASSSS

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E.t 2020-06-17 12:38:49

Ozel izin alanlara test gerekmez herhalde

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Ahmed 2020-06-17 12:50:52 @E.t

Yok bunlar GELMIYORLAR, GIDIYORLAR. Ercan dan Turkiyeye gidecekler yani. Bizde virus su anda yok zaten yani gidisler sorun degil. Tyurkiyeden Kibris a GELISLER sorun sadece cunku salgin Turkiye de gayet siddetli bir sekilde devam ediyor Kibrista ise tukenmis durumda.

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VATANDAŞ 2020-06-17 12:53:51

BİZİM HÜKÜMET VE ULAŞTIRMA BAKANI "KUKLA" HERHALDE. KKTC'DEN UÇAK SEFERİ NE ZAMAN OLACAK, NEREYE MÜRACAAT YAPILACAK HÜKÜMET DEĞİL DE ELÇİLİK KARAR VERİYOR.

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