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Bu gece yarısından itibaren elektrikte yaz tarifesine geçiliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), gece yarısından itibaren üç zamanlı “Kontrol Sizde” tarifesi kapsamında yaz tarifesine geçiyor…

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45
Bu gece yarısından itibaren elektrikte yaz tarifesine geçiliyor
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15 Ekim’e kadar geçerli olacak yaz tarifesinde ücretler aynı kalacak, yoğun olmayan, normal ve yoğun saatler değişecek.

Yaz tarifesine göre, hafta içi yoğun olmayan saatler 23.00’ten 09.00’a kadar olacak.
Bu zaman diliminde Kilowatt saate 0,6508 TL ödenecek.
Hafta sonu yoğun olmayan saatler 02.00’den 09.00’a kadar olacak. Kilowatt saate 0,6308 TL ödenecek.

Hafta içi normal saatler 18.00’den 23.00’e kadar olacak. Kilowatt saate 0,9873 TL ödenecek. Hafta sonu normal saatler 09.00’dan 14.00’e ve 18.00’den 02.00’ye kadar olacak. Kilowatt saate 0, 9873 TL ödenecek.

Hafta içi yoğun saatler 09.00’dan 18.00’e kadar olacak. Kilowatt saate 1, 2908 TL ödenecek. Hafta sonu yoğun saatler İSE 14.00’den 18.00’e kadar olacak. Kilowatt saate 1, 2708 TL ödenecek.

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Üçlü tarife, fazla yakıt tüketiminden kurtulma, Kıb-Tek maliyetlerinde tasarrufa gitme, tüketicinin elektrik faturalarında tasarruf sağlama hedefiyle uygulamaya girmişti…

1 Nisan’dan itibaren solar enerji sistemi olanlar ve sosyal yardım alanlar dışındaki yaklaşık 140 bin konut abonesi otomatik olarak 3 zamanlı tarifeye geçirildi…

Bu uygulama ile tarife dilimleri de kaldırıldı. Tüketim arttıkça artan fiyatlara da son verildi. Yeni bir uygulama olarak, 30 gün zarfında 300 kWs’in altında tüketim yapan kullanıcılara, tüketim tutarlarından yüzde 15 indirim yapılıyor.

Tarife değişiklikleri ilk fatura kesiminden sonra uygulanabileceği için ilk ay tüm konut kullanıcıları bu sistemi kullandı. Ancak bu ayla birlikte aboneler isterlerse bir dilekçeyle tek tarifeye geçebilecek.

Tarife değişikliği yılda 3 kez yapılabilecek. Tarife değişikliği için kuruma dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Gece YarısıHaberKKTC
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Vatandaş20 2019-05-16 11:01:11

Elektrik Kurumu halkın ensesinde fındık kırmayı bırakmalıdır.

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