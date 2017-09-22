Bu ilkokul 20 yıldır aksatılıyor!

Yılmaz Yakar

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Gazimağusa’da Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu’nda muhtar ve öğrenci velileriyle birlikte bu okuldaki öğretmen eksikliğiyle ilgili basın açıklaması yaparak, eylem uyarısında bulundu.

ELCİL: “ÜLKE GENELİNDE 23 ÖĞRETMEN EKSİK”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılındaki temel sorunlardan birinin okullardaki öğretmen eksikliği olduğunu belirtti.

Elcil, altyapı açısından birçok okulun önünde olan Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu’nun her yıl olduğu gibi bu yıl da eksik öğretmenle eğitim öğretime başladığını kaydetti.

Gazimağusa’da Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ile Karakol İlkokulu’nda da öğretmen eksiği bulunduğunu kaydeden Elcil, ülke genelindeki devlet ilkokullarında toplam 23 öğretmen eksiği bulunduğunu açıkladı.

Elcil, sendika olarak geçen akademik yılın sonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na altyapı ve diğer eksikler konusunda uyardıklarını ancak, bakanlığın adım atmadığını ileri sürdü.

Bakanlığın, “okullar açılsın bakarız” mantığıyla hareket ettiğini savunan Elcil, “Okullarda öğretmen eksiği varken, hastanelerde doktor bulunamıyorken Başbakan’ın bütçenin artı vermesiyle övünmesinin” doğru olmadığını ifade etti.

Bugün, muhtar, kanaat önderleri ve velilerle birlikte Bakanlığa bir uyarı verdiklerini söyleyen Elcil, eylem istemediklerini ancak gerektiği takdirde bundan da kaçınmayacaklarını kaydetti.

Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın “Eğitim sorunsuz başladı” diyerek sorunları geçiştirmesinin bir anlamı olmadığını, sorunların ortada olduğunu, sendika olarak sorunların çözümünde katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Eğitimin ciddi bir iş olduğunu vurgulayan Elcil, Bakanlığı sorumluluk üstlenmeye davet etti.

DOĞAN: “EĞİTİM 20 YILDIR AKSATILIYOR”

Piyale Paşa Muhtarı Veli Doğan da, çok üzüntülü olduklarını çünkü okul açılmasına karşın öğretmen eksiğiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu’nda eğitimin 20 yıldır aksatıldığını iddia eden Doğan, “Eğitim verilmeyecekse okulu kapatsınlar, okul, öğrenci burada, öğretmen nerede?” diye sordu.

Velilerden bazıları da okula sahip çıkılmadığını, yatırım yapılmadığını, kapatılmak istendiğini ileri sürerek eleştirilerde bulundular.