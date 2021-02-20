Başbakan Ersan Saner, BRT özel yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi görevden almasından önce kendisiyle bir görüşme yapmadığını söyledi.

Saner, 15 gün önce bu düşüncesini Ali Pilli ile paylaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Direkt olarak bugün kendisine söylemedim ama indirek olarak Sayın Pilli görevden alınacağını biliyordu. Bu konuyu 15 gün önce kendisiyle görüşmüştük zaten. İlk şiddetli bir tepki vermiş, daha sonra yetkinin bende olduğunu ve kararımı saygıyla karşılayacağını söylemişti.”

Üst Komite değişmeyecek

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı’nın değişmesi sonrasında sistemde bir sıkıntı olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık, “ UBP’nin kadroları geniştir, bir sıkıntı yaşanmaz. Zaten Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ni değiştirmeyi düşünmüyoruz” dedi.