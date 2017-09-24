Bu ne vurdumduymazlık?

Eniz Orakcıoğlu

Taşkınköy Sht. Sabahhatin Kundak Sokak sakinleri isyan etti. Bir aracın düzenli aralıklarla sokaktaki boş araziye moloz ve çöp döktüğünden şikayetçi olan sokak sakinleri durumdan rahatsız.

Sokak Sakinleri Çevre Dairesi şikayet hattını arayarak plaka numarasına kadar verdiklerini ama dairesinin bu soruna bir tedbir almadığını söyleyerek, yetkililere önlem almaları için çağrıda bulundu.