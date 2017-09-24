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Bu ne vurdumduymazlık?

Taşkınköy Sht. Sabahhatin Kundak Sokak sakinleri bir aracın düzenli aralıklarla sokaktaki boş araziye moloz ve çöp döktüğünü ve çevre dairesinin de buna seyirci kaldığını belirtti.

24 Eylül 2017 Pazar 11:54
Bu ne vurdumduymazlık?

Eniz Orakcıoğlu

Taşkınköy Sht. Sabahhatin Kundak Sokak sakinleri isyan etti. Bir aracın düzenli aralıklarla sokaktaki boş araziye moloz ve çöp döktüğünden şikayetçi olan sokak sakinleri durumdan rahatsız.

Sokak Sakinleri Çevre Dairesi şikayet hattını arayarak plaka numarasına kadar verdiklerini ama dairesinin bu soruna bir tedbir almadığını söyleyerek, yetkililere önlem almaları için çağrıda bulundu.

Yeni Bakış Gazetesi

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Hüseyin Becer 2017-09-24 13:07:45

Dairenin varlığı ile yokluğu tartışılır. Bugüne kadar yaptığım hiçbir şikayet yerine ulaşmadı.

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