Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 günün kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar" uyarısı yaptı.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

Önümüzdeki 5 gün biz sağlık personeli için son derece sıkıntılı ve yoğun olacaktır. Son 24 saatteki vaka sayısı 100' e yaklaştı. Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisnde tüm kapasitemiz dolar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi de pandemi hastanesi olur yeniden.

Bu kış aylarında korona olmayan hastaların hastaneye gelememesi yüzünden koronadan ölenden çok daha fazla can kaybımız olur.

Zaman komşunuzla kahve içme, hazır işe gitmeyik ailece toplanalım zamanı da değildir. Zaman sadece çekirdek ailenizle birlikte kalma zamanıdır. Bunun ayıbı yoktur, misafir kabul etmeyiniz.

Pekçok noktada polis ekipleri kontrol yapıyor. Kanımca daha sıkı önlemlere ihtiyacımız vardır. Sadece ilçe içinde değil, ilçeler arasında seyahata izin verilmemelidir. Hatta vaka sayısının çok az olduğu veya hiç olmadığı ilçelere, diger ilçelerden PCR testi negatif olanlar kabul edilmelidir.

Artık temaslı olduğunu saklayanlara, evde güya kendini izole edenlere gereken yaptırım uygulanmalı; en azından isimleri afişe edilmelidir.

Herşeyi kuralına göre yaparsak, önümüzde çok yoğun 5 gün ve işleri yoluna koymak için 14 günümüz vardır. Bu süre içerisinde siyasiler topluma örnek olmalı, maskesiz dolaşmamalıdırlar. Acil ihtiyaç dışında katiyetle evimizden ayrılmamalıyız.

Hem hamama gireceksiniz hem de terlemeyeceksiniz. Böyle birşey yoktur. Artık ülke olarak hamamdayız ve çok ama çok terleyecegiz. Dilerim ki tek sorun bu olur. Ama bulaşma artarsa kapanma uzayacak, hastaneler dolup taşacak ve ölümler çok artacak.

Önemli olan hep birlikte karar vermektir. Bana sorarsanız hala daha geç değil. Sevgili Halkımız, bize zaman kazandırmanız şarttır. Kararınız evde kalmak, temaslıysanız hemen bildirmek olmalıdır. Sizlerden SON BİR CÜRET göstermenizi, dayanmanızı ve kurallara uyamanızı istiyorum. İnan ki sizlerin göstereceği gayret biz sağlıkçıların hevesini ve azmini arttıracaktır. Mart 2020'de sizlere bir SÖZ vermiştik ve bir de SÖZ almıştık. Düşüp bayılana kadar sizlere bakacağımıza, ne olursa olsun PES ETMEYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ. SİZLER DE ŞİMDİ BİZE SÖZ VERİN VE BU SÖZÜ TUTUN. EVDE KALIN, MİSAFİR KABUL ETMEYİN, MASKESİZ ADIM ATMAYIN.

DEĞERLİ POLİSLERİMİZ, SİZLER OLMADAN BU IŞI BITIRMEMİZ ÇOK ZOR.

MUHTARLARIMIZ. SİZLERİN DE DAHA ETKİN OLMANIZ VE BÖLGELERİNİZDE YARDIMA İHTİYACI OLANLARI BİR AN ÖNCÉ SAPTAMANIZ GEREKİYOR.

TEMASLILARINIZI SAKLAMAYINIZ, MUTLAKA BU KIŞILERİ BILDİRİNİZ.

SON OLARAK; SİZLERİ SON CÜRETE DAVET EDİYORUM.