Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Elindeki sopayla dehşet saçtı
Elindeki sopayla dehşet saçtı
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Adam kaçırıp dövdüler; tutuksuz yargılanacaklar
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
Flaş Haber
KKTC'de 39 yeni vaka daha
Kapat

"Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar"

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 günün kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar" uyarısı yaptı.

02 Şubat 2021 Salı 12:04
1471 Okunma
"Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar"

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy yaptığı açıklamada önümüzdeki 5 günün kritik olduğunu vurgulayarak, "Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisinde tüm kapasitemiz dolar" uyarısı yaptı.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

Önümüzdeki 5 gün biz sağlık personeli için son derece sıkıntılı ve yoğun olacaktır.  Son 24 saatteki vaka sayısı 100' e yaklaştı. Bu şekilde devam ederse 5 gün içerisnde tüm kapasitemiz dolar ve Lefkoşa Devlet Hastanesi de pandemi hastanesi olur yeniden.

    Bu kış aylarında korona olmayan hastaların hastaneye gelememesi yüzünden koronadan ölenden çok daha fazla can kaybımız  olur.

     Zaman komşunuzla kahve içme, hazır işe gitmeyik ailece toplanalım  zamanı da değildir. Zaman sadece çekirdek ailenizle birlikte kalma zamanıdır.  Bunun ayıbı yoktur, misafir kabul etmeyiniz.

    Pekçok noktada polis ekipleri kontrol yapıyor. Kanımca daha sıkı önlemlere ihtiyacımız vardır.  Sadece ilçe içinde değil, ilçeler arasında seyahata izin verilmemelidir. Hatta vaka sayısının çok az olduğu veya hiç olmadığı ilçelere, diger ilçelerden PCR testi negatif olanlar kabul edilmelidir.

     Artık temaslı olduğunu saklayanlara, evde güya kendini izole edenlere gereken yaptırım uygulanmalı; en azından isimleri afişe edilmelidir.

     Herşeyi kuralına göre yaparsak, önümüzde çok yoğun 5 gün  ve işleri yoluna koymak için 14 günümüz vardır. Bu süre içerisinde siyasiler topluma örnek olmalı, maskesiz dolaşmamalıdırlar. Acil ihtiyaç dışında katiyetle evimizden ayrılmamalıyız.

     Hem hamama gireceksiniz hem de terlemeyeceksiniz. Böyle birşey yoktur. Artık ülke olarak hamamdayız ve çok ama çok terleyecegiz. Dilerim ki tek sorun bu olur. Ama bulaşma artarsa kapanma uzayacak, hastaneler dolup taşacak ve ölümler çok artacak.

     Önemli olan hep birlikte karar vermektir. Bana sorarsanız hala daha geç değil. Sevgili Halkımız, bize zaman kazandırmanız şarttır. Kararınız evde kalmak, temaslıysanız hemen bildirmek olmalıdır. Sizlerden SON BİR CÜRET göstermenizi, dayanmanızı ve kurallara uyamanızı istiyorum. İnan ki sizlerin göstereceği gayret biz sağlıkçıların hevesini ve azmini arttıracaktır. Mart 2020'de sizlere bir SÖZ vermiştik ve bir de SÖZ almıştık. Düşüp bayılana kadar sizlere bakacağımıza, ne olursa olsun PES ETMEYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ. SİZLER DE ŞİMDİ BİZE SÖZ VERİN VE BU SÖZÜ TUTUN.  EVDE KALIN, MİSAFİR KABUL ETMEYİN, MASKESİZ ADIM ATMAYIN. 

     DEĞERLİ POLİSLERİMİZ, SİZLER OLMADAN BU IŞI BITIRMEMİZ ÇOK ZOR.

     MUHTARLARIMIZ. SİZLERİN DE DAHA ETKİN OLMANIZ VE BÖLGELERİNİZDE YARDIMA İHTİYACI OLANLARI BİR AN ÖNCÉ SAPTAMANIZ GEREKİYOR.

      TEMASLILARINIZI SAKLAMAYINIZ, MUTLAKA BU KIŞILERİ BILDİRİNİZ.

      SON OLARAK; SİZLERİ SON CÜRETE DAVET EDİYORUM.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Mustafa Akansoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2021-02-02 13:36:55

DSÖ açıklama yaptı tüm dünyada vaka sayıları düşüyor diye tüm ülkeler kapalı ve düşmesi normal bizde kapaliyiz ama kapanmadan önce daha az di Vakalar ben anlamadım neden kapandik tan sonra artış oldu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
"Kapanma kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor"
"Kapanma kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor"
Evren: İnsanlar halen sokakta denetimler artırılacak
Evren: İnsanlar halen sokakta denetimler artırılacak
Yeni ekonomik önlemler ve kararlar paketi yarın açıklanacak!
Yeni ekonomik önlemler ve kararlar paketi yarın açıklanacak!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim