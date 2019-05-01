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Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 08:51
Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
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Bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı..

İşçi Bayramı, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de etkinliklerle kutlanacak.

1 Mayıs dolayısıyla, ara bölgede düzenlenecek 2 toplumlu etkinlikle kutlanacak.

Taksim Sahası’ndaki etkinlik öncesinde hem Kuzey hem de Güney’de ön mitingler düzenlenecek.
Güney Lefkoşa’da saat 17:00’de Elefteria Meydanı’nda toplanılacak, burada konuşmalar yapılacak ve ara bölgeye yürünecek.

Kuzey’de ise Kuğulu Park’ta saat 18:00’de toplanılacak, yapılacak konuşmanın ardından saat 19:00’da ara bölgeye doğu yürüyüşe geçilecek.
Kutlamaların sloganı ise “Barış ve Yeniden Birleşme İçin, Emekçilerin İnsanca Yaşayacağı Haklar İçin Birlikte Mücadele” olarak belirlendi.

Öte yandan Demokrat Parti’nin geleneksel 1 Mayıs Pikniği, bugün saat 10.00’da Girne Boğaz Piknik Alanı’nda yer alacak.

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN, 1 Mayıs hazırlıklarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamada, Kıbrıs’ın emekçileri için 1 Mayıs’ın çözüm ve yeniden birleşme mücadelesine bağlılığı teyit etme günü olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, BM’nin ilgili kararlarında belirtildiği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin, tek egemenliğin, tek vatandaşlığın ve tek uluslararası kimliğin olacağı bir devlet için iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü hedefine istikrarlı bir biçimde bağlı olmaya devam ettikleri kaydedildi.

Ortak açıklamada iki lidere, bugüne kadar varılan görüş birliklerini koruyarak, Crans Montana’da BM Genel Sekreteri’nin koyduğu çerçevede müzakere sürecinin yeniden başlaması yönünde hızla ilerlemeleri çağrısında da bulunuldu

Ara bölgedeki kutlamalarda Lefkoşa Kent Orkestrası ve Kıbrıslı Rum sanatçı Maria Hristu sahne alacak.

Ara bölgedeki kutlama öncesinde ise Türk ve Rum sendikalar kendi bölgelerinde ayrı ayrı toplanarak ön mitingler yapacak. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ön mitingler saat 18.00’de Elefteria Meydanı ve Kuğulu Park’ta yer alacak.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bugün KKTC genelindeki benzinciler ile market ve süpermarketler kapalı olacak…

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bugün tam gün benzin istasyonlarının kapalı olması yönünde karar aldı…

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, 1856’dan bu yana işçi ve emekçiler tarafından, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanıyor.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs İşçi Ve Emekçiler Bayramı
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